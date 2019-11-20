「好攝」的林姓男子，去年11月中旬約陳姓女模至新竹市某汽車旅館拍攝大尺度裸體寫真，陳女電請男友到場後才報警，指林男強行用手指插入她的陰道內，林男否認犯行稱遭仙人跳，檢方偵查後認林男強制性交罪嫌不足，依法不起訴處分。

林男稱，拍攝陳女大尺度裸體寫真過程皆正常，陳女脫衣服後，主動拉他及碰他，以腳磨蹭他下體，並在他面前自慰，當時他有親陳女的腳，也有摸她的大腿，並持續拍照，但無其他猥褻或性交行為。

結果陳女突然打電話，2到3分鐘後有3位年輕男子進入房間，其中1人是陳女的男友，恐嚇他並向他要錢，說上次也有人被要了30幾萬，陳女同時報警，警方與汽車旅館經理到房內，他認為遭仙人跳。

檢方偵查，醫院驗傷診斷書載明「陳女陰唇、會陰及陰道無傷口及出血」，證人證稱陳女與男友遇到這件事好像很高興，不像是性侵害，陳女並拒絕當日製作筆錄，警方偵辦時多次電聯陳女，2次發函通知陳女說明均未予理會，直至檢方傳訊方到庭說明案情。

陳女偵查中自稱事發當時有偷拍林男對其性侵的畫面，檢察官命其提出均未提供檔案，2次傳喚陳女男友均不願到庭作證。

檢方認陳女稱被林男對其性行為時，並未立即反應，反繼續與林男拍攝照片，案發後先行通知男友及律師，未馬上報警處理，且事發後陳女與其男友均消極面對司法單位偵辦，顯與遭受他人以強暴脅迫手段性侵害後之處理常情有違，依「罪疑唯輕」 刑事訴訟法原則，應認林男犯罪嫌疑尚屬不足，依法不起訴處分。

(中時 )