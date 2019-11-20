七堵慶濟宮香火鼎盛，藍綠總統參選人都要來參拜，圖為9日韓國瑜參拜。（資料照）

小英總統明至七堵參拜，一旁50公尺郵局驚傳黑衣人糾眾殺人未遂，情資讓國安人員緊張。（許家寧翻攝）

蔡英文總統明將赴基隆七堵慶濟宮參拜，為競選連任造勢，驚傳距廟旁不到50米郵局傳黑衣人擄人割頸案，現場血跡斑斑，國安局勘查地形獲悉急忙回報，情資驚動總統府侍衛室，警方今早出面澄清，案發時漏夜迅速逮人，昨依殺人未遂將10嫌移送偵辦。

基隆劉男與蘇男為了一名女子爭風吃醋，常有嫌隙，18日兩人在市區酒店狹路相逢，蘇男竟夥同友人持刀將劉男押上車，先將他載到七堵郵局凌虐，撞見劉男的邱、楊姓友人後，馬上割傷劉頸丟下車示威，繼續追砍楊男頭部，行徑凶狠。

蘇男打得不過癮，一群人再將劉男押上車，載到七堵瑪陵山區宮廟空地外，繼續以棍棒痛毆、凌虐，劉男被打的遍體麟傷、倒地顫抖哀號，距離300公尺外的基隆市第三分局接獲邱男報案，立即出動快打部隊，眾人見警方趕到一哄而散，數人當場就逮。

劉、楊2人被送到加護病房搶救，所幸保住一命，傷勢嚴重，仍無法言語。三分局立即組成專案小組，調閱相關監視器漏夜追查，迅速將蘇嫌等10人一一追查到案，蘇稱衝冠為紅顏，警方卻發現兩人早有多次糾紛，迅速破案，但低調未對外公開。

據了解，蘇男等人砍殺被害人時，均瞄準頭、頸部等要害，警詢後19日依殺人未遂、妨害秩序等罪將蘇男等人移送法辦，因為小英總統將前來，訊息經披露後，警方見紙包不住火，今早連忙彙整案情對外說明，確認總統維安警衛安全無虞。

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(中時 )