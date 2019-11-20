台北畜產運銷公司遭周刊爆料，北市府為了安插台北市長柯文哲愛將姚量議回任總經理，以涉嫌招標弊案為由，拔掉原本的總經理楊嘉仁，還連降4級，被派去掃廁所，即便北檢已不起訴，但楊仍淪為雜役，疑遭職場霸凌。柯文哲20日表示，也不是總經理就不能掃廁所，他有時也幫忙掃，細節等調查後再講。

柯文哲表示，他倒覺得也不是總經理就不能掃廁所，我們有時也幫忙掃，細節他不知道，等調查以後再講。柯還抱怨「這種掃廁所的事哪需要問到市長，這就他們公司怎樣自己處理就好！」

對於楊嘉仁減薪降級，是否被惡整？柯說，不會啦，他會跟北畜講，按照職務給薪水這也正常，細節會叫他們查查看怎麼一回事。

但北檢以查無不法不起訴楊嘉仁，卻仍受到不公平待遇，柯文哲說，這就是這樣，有爭議、有抱怨就處理，他不曉得，反正有爭議、有什麼，就調查看看。

媒體詢問，柯何時掃過廁所？柯文哲說，他當學生時有啦，但現在台北市學校叫學生掃廁所已經不多，全都外包找清潔公司在洗，他每次都罵教育局，覺得奇怪、實在不好，他不太贊成這種國民教育。

(中時 )