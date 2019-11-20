立委洪慈庸今天由洪爸爸陪同來登記。（盧金足攝）

台中市副市長楊瓊瓔19日由辦公室執行長洪柳益，與80歲父親楊定照代為登記。（盧金足攝）

第3選區參選人民眾黨張睿倉由父親與妻子完成登記。（盧金足攝）

台中市立委第3選區（后里區、神岡區、大雅區、潭子區）上演「兩個女人的戰爭」，20日在台中市選委會登記時，台中市副市長楊瓊瓔上午10時先由80歲父親楊定照與服務處執行長洪柳益代為登記，隔10分鐘後，對手洪慈庸也到場準備登記。兩人的父親都陪同登記，辦理登記時同框，一前一後意外出現狹路相逢的畫面，另一名第3選區參選人民眾黨張睿倉也由父親與妻子完成登記，第3選區熱鬧滾滾。

立委登記第3天，今日是黃道吉日，上午台中州廳前就聚集各政黨參選人的支持者，「凍蒜！」此起彼落，民進黨與友黨基進黨、無黨籍等參選人正在州廳前高喊口號，宣示「顧主權、會做事」後，到2樓的中山廳辦理登記。

民進黨與友黨「八仙過海」到場時，第3選區已有楊瓊瓔委託服務處執行長洪柳益辦理登記，洪柳益表示，因為楊瓊瓔今天上午行程滿檔，無法請假來辦理登記，楊爸爸每次參選登記都陪女兒來，所以這次也特別來陪同登記。

洪慈庸質疑楊瓊瓔帶職參選，浪費行政資源，行政不中立，對此，楊辦執行長洪柳益反駁，蔡英文總統、交通部長林佳龍每周台中輔選洪慈庸，才是行政不公。

楊瓊瓔服務處人員正在辦理登記時，巧合的是，洪慈庸正好排在後面等待，形成兩名第3選區參選人登記前後時間，兩陣營在選戰中最近的距離。

(中時 )