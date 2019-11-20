女星張柏芝與男星謝霆鋒婚後生了2子Lucas與Quintus，然感情並沒有持續太久，兩人於2011年離婚，此後張柏芝獨自帶著孩子生活，雖多次傳出緋聞，但感情世界始終成謎，沒想到去年11月她驚爆在香港養和醫院生下第三胎「小王子(Marcus)」，事後她認了此事，但始終沒公開孩子爸的身分，如今小王子滿1歲，張柏芝開心幫孩子辦生日派對，其中有位陌生洋男竟也貼出與她在派對上的同框照，被懷疑他就是孩子的生父。

張柏芝自去年產下「小王子」後，除了對孩子的爸保密到家外，也很小心保護Marcus，從未曝光過孩子的模樣，甚至連讓他的身影入鏡都沒有，直到近日在老三生日前夕，她帶著三子去日本旅遊，難得曬了跟小王子的母子同框照，表示這趟出遊剛好提前幫Marcus慶生，外界才終於一窺孩子的模樣，已長大許多。

而11月18日是小王子的生日，當晚張柏芝替兒子辦1歲生日派對，再度曝光了Marcus的照片，媽媽給他穿了一身可愛的粉藍色條紋褲裝，這回是正面入鏡，然基於保護，張柏芝在孩子臉部上了馬賽克，但已是至今曝光的「最大尺度」，而他躺在媽媽懷裡喝奶的模樣，看得出來張柏芝相當寵愛孩子，而派對當天，張柏芝也邀了幾名朋友來參加，其中有張照片是她跟一名謎樣洋男親暱同框，讓網友看了不禁猜測，此人很可能是小王子的生父。

(中時電子報)