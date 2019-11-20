減肥是好姊妹之間，永不退流行的熱門話題。然而有些人會疑惑：為什麼每次減肥，都先瘦到胸部？

想要達到「減重不瘦胸」的終極計畫，必然也要對乳房的構造與美學多所了解。 天主教耕莘醫院永和分院整形外科主治醫師陳威宇表示，女性乳房的大小大多取決於遺傳因子，青春期過後由於受到荷爾蒙刺激的影響而開始變大。

乳房又可分為兩種，一種是乳腺型，一種是脂肪型。簡單的判定方法可以藉由捏副乳胳膊窩的位置，如果捏起來感覺裡面有像米粒一樣的東西，那就是乳腺型；如果捏起來是較偏向一大塊的，那就是脂肪型。

若是乳腺型的乳房，胸是較不易瘦下去的，因為胸裡面充滿的是乳腺，且其多來自遺傳因子或者是天生良好的基因，所以就算這類型的女性節食減肥，乳房大小也不會有很明顯的縮水，除非很胖或是原本罩杯就很大；反之，若是脂肪型女性，雖然胸大，但是通常也會較偏肥胖體型，身體首先會消耗的是胸部的脂肪，因此好不容易減了重，胸前卻也沒景色了。

陳威宇指出減肥造成縮胸的4個因素：

1、脂肪的消耗：

節食減肥會造成全身脂肪的消耗，乳房中的脂肪當然也無法倖免，會隨著節食而迅速減少、乳房變小，即使乳房不變小，也會變得鬆弛、下垂。

2、蛋白質攝取不足：

減重過程中除了限制脂肪及碳水化合物的攝取之外，營養均衡還是很重要，並且每日都需要補充蛋白質，因為蛋白質是構造身體組織，及調節生理機能的主要元素。國外研究報告顯示，蛋白質會觸發減重荷爾蒙，因此，減重時不可省去蛋白質。

一些避免攝取蛋白質的減重法，雖然偶爾可以在短時間內見到體重急速下降的成效，但是也會使得精神體力因為不均衡的營養而下滑，同時會造成身體各部位由蛋白質結構所形成的組織萎縮，乳房的下方胸大肌肌肉及乳房內的乳腺組織也極有可能跟著萎縮，最後胸部變得平坦。

建議日常生活中，可從牛奶、肉類、豆腐類、蛋類中攝取蛋白質，以免瘦了體重，也瘦了其他不該瘦的地方。

3、不正確使用減肥藥物：

一些不肖業者打著「雞尾酒療法」的噱頭，讓民眾利用多種藥物達到減肥的效果，卻忽略了藥物可能帶來之毒性與後遺症。

透過不正確的藥物方式減肥，由於減肥藥物中可能含有大量抑制激素分泌的成分，容易出現乳房縮小的現象，而研究已經證明，激素的逐漸減少，正是造成乳房縮小的主要原因。

4、營養不良：

減肥容易造成身體消瘦，導致蛋白質、脂肪等身體組成成分的消失，也因此可能成為乳房變小的主因；所以，在減肥期間應該特別注意均衡的飲食，減肥的同時也別忘了健康地補補胸，以維持美麗的體態。

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(中時電子報)