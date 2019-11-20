軍中再傳偷腥醜聞！陸軍航特部602旅已婚中校偷吃同單位女士官，不但在營區內偷歡，兩人更拍下女士官穿著軍服幫長官「打飛機」的性愛影像，消息傳出，再度重創國軍形象。據報導指出，兩人密戀多年，該名中校妻子發現後提出了通姦等告訴，並向軍中投訴，然而陸軍竟對此採消息態度，被質疑有包庇嫌疑。

據《鏡週刊》報導，中校妻子手上除了有荒唐的「打飛機」照片外，還有許多「正在進行中」的性愛照片。另外有知情人士爆料，兩人的畸戀雖未公開，然而紙包不住火還是被同袍們發現，有人表示「他們二人常利用休假四處遊玩，就像一般的情侶一樣，外人根本看不出來秦是別人的老公。」並且，兩人無論去哪玩一定都會拍下甜蜜合照，最後這些照片全被中校妻子掌握，成為一張張「鐵證」。

事發之後，602旅表示，確有接獲兩人有不正當交往的情形，然而部隊一直有在追查，另外軍方也已經跟中校妻子通過電話，該名元配表示，在刑事「通姦罪」的部分，在上星期已判不起訴。軍中發出聲明，嚴正表明決不會有大事化小，小事化無的問題，一定會按規定辦理，決不會官官相護。

(中時電子報)