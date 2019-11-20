冬天賞花趣！來新北公園也能欣賞到媲美歐洲花園的浪漫花海，新北中和區823紀念公園及五股區防災體健公園的花海正滿開爭艷，大片的紅粉四季海棠、黃色勳章菊、橘色孔雀草、紫色鼠尾草、酒紅牽牛花，粉的、黃的、紫的，多種繽紛顏色的花海美照可以一次收集。

中和八二三紀念公園內花海景致。（圖取自新北市景觀處官網）

「中和區823紀念公園」位於中和、永和交界點，占地遼廣，鄰近捷運永安市場站交通方便，更有臺灣圖書館坐落在公園內，公園設施還包括籃球場、共融式兒童遊戲區、溜冰場、遛狗區等。新北市政府綠美化景觀處於秋冬之際悄悄替公園換上新衣。

五股區體健公園內的大面積漸層花海相當浪漫。（圖取自新北市景觀處官網）

在公園入口處利用一串紅、一串紫、勳章菊、孔雀草及海棠等2萬株各式花卉布置來迎接民眾，花卉以紅紫色為主，配上白色海棠，混色勳章菊及粉紅牽牛花點綴，花朵浪漫活潑的跳色，創造出繽紛的浪漫花海，讓大家一走進公園就被美美的花海驚艷，同時也可以近距離的跟花海拍照打卡，後方還有一片偌大的草地可以讓孩子踢足球、奔跑，非常適合溜小孩或情侶約會。

五股區體健公園內的流星景觀迷宮。（圖取自新北市景觀處官網）

此外，公園周邊也有不少座椅及涼亭，帶著年老的長輩出門散步運動也很合適。目前景觀處也在公園鄰近安平路一側舉辦「全國青年景觀競賽」，11月16日起將展出許多優秀作品，展期至12月中，歡迎民眾把握時間踴躍參觀。

五股區體健公園內的美麗的彩虹花毯。（圖取自新北市景觀處官網）

去年在「五股區體健公園」打造的流星景觀迷宮及彩虹花毯廣受好評，今年景觀處特地擴大花海範圍，沿著小山丘種植紫色鼠尾草、紅粉色海棠、黃色孔雀草，當燦爛的陽光撒在花海上，萬紫千紅花卉盛開著，彷彿是大自然打翻了調色盤，形成美麗的彩虹花毯，洋溢著浪漫的氣氛，正適合大小朋友安排一趟踏青追花遊。

迷宮以低矮灌木圍起，小朋友也可以安全遊玩。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市政府景觀處也貼心提醒，請民眾要好好愛護環境，除了不要亂丟垃圾之外，大家拍照時要小心，注意腳邊植物，不要動手碰觸、任意摘採或是踩踏，這些美麗的花海需要大家一起維護，好讓更多人能看見這片花海的美。

(中時電子報)