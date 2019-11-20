西藏自治區林業調查規劃研究院的研究人員，今年在拉薩市林周縣發現2只鷸科鳥類，查閱相關文獻確認黑腹濱鷸為西藏鳥類分佈新記錄種。這一新發現的相關文章近日已刊登在《動物學雜誌》上。

文章第一作者、西藏自治區林業調查規劃研究院工程師陳越表示，研究人員在拉薩市林周縣卡孜鄉海拔3805米的卡孜水庫，觀察到2只鷸科鳥類，全身呈灰色，喙為黑色且嘴端下彎，有白色眉紋，背部呈灰色，腹部為白色；飛行時，腰為白色，尾羽兩側為白色；體長約20釐米，經鑒定為黑腹濱鷸。發現時，黑腹濱鷸于河邊灘塗活動，周圍有扇尾沙錐、鳳頭麥雞和白腰草鷸。

黑腹濱鷸分類上隸屬鴴形目鷸科濱鷸屬，分布廣泛，全球共計10個亞種，大陸記載的有5個亞種。本次發現黑腹濱鷸時間屬於非繁殖期，形態鑒別特徵不明顯，也未採集DNA資料進行分析，因此本次發現的黑腹濱鷸亞種尚待進一步研究。

(旺報 )