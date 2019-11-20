之前台中街頭出現一個大型看板，上面寫著「友善校園，西苑加油」、「身心虐待」、「性騷教師」等文字，引起注目。人本教育基金會執行長馮喬蘭今表示，一位國中生遭陳姓老師身心虐待，學校卻無法解聘陳師，家長因此在街頭掛大型看板抗議。

2017年，有個孩子長期被該校陳姓導師關在實驗室，用木板、水管等毆打，要他長期趴跪在走廊、教官室前連續罰寫多節課，不准孩子上課，甚至在全班面前幫他取綽號「O雞」，帶他去體育班，要該班學生罵他。家長申訴後，學校調查屬實，甚至經社會局依兒少權法開罰並公告姓名，但學校不解聘他，讓他繼續在這所學校任教。

馮喬蘭說，受害學生其實已經轉學，但家長無法原諒陳姓老師的行為，走體制內申訴，學校仍無法解聘陳姓老師，最後才會在台中街頭掛大型看板幾個月表達心中不滿，但上周五因為刊登期限到而卸下。

人本教育基金會認為，為保障學生的各項權利，台灣2014年通過了《兒童權利公約施行法》，但仍有許多學生進入校園面對到不當的權利侵害，包括體罰、言語羞辱、搜書包、恣意處罰、不合理的服儀要求等等。甚至，相關管道不健全的情況下，學生不但難以就此為自己發聲，就算受到侵害，也難以伸冤。

馮喬蘭表示，現行不適任教師，學校教評會依《教師法》相關規定辦理，老師不服可以提出申訴，但家長或學生對於教評會的處分卻沒有申訴的餘地。也就是，《教師法》以教師為主體，未照顧到學生或家長的權益。

馮喬蘭說，人本教育基金會今年初啟動《學生權利保障法》法案草擬，學生或家長若不滿學校教評會對不適任教師的處置，可以提出申訴，更能保障學生權益。人本今天啟動系列倡議活動，廣邀請學生、家長、教師及社會大眾參與學權月系列活動，一起推倒阻礙學生人權保障的高牆。

(中時 )