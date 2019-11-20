新北地檢署檢察長朱兆民，4年前在桃園地檢署檢察長任內，於民國104 年度財產申報時，疏忽漏報妻子名下1503萬多元的證券融資債務，遭監察院裁罰32萬元，朱不服提告抗罰。台北地方法院行政訴訟庭審理認為，朱雖不是故意隱匿財產，但無論申報不實是否直接故意或間接故意，都符合《公職人員財產申報法》所稱故意申報不實，裁罰並無不當，判朱敗訴。本案可上訴。

監察院認為，朱漏報妻子名下1503萬8000 元債務，2018年12月28日以書面裁處朱罰鍰32萬。朱不服提訴願，今年4月25日被駁回後，提出本件行政訴訟尋求救濟。朱兆民主張，他在2015年12月24日申報財產時，已將配偶債務狀況一併申報在台灣集中保管所「保管帳戶各專戶客戶餘額表」內，該表在證券「上證2X」及「滬深2X」餘額別欄，都已註記「融資」，即表示有借貸，申報時沒有故意申報不實。

案經北院行政訴訟庭審理，監察院表示，朱兆民雖在餘額欄位註記「融資」，但朱必需主動將融資金額填載在財產申報表上，才算盡到財產申報義務。合議庭認為，朱雖提出保管帳戶各專戶客戶餘額表的證券融資記載，但對債務餘額、發生時間和原因等重要事項，都付之闕如，無法知悉債務內容。

朱兆民申報之初未確實詳閱財產申報相關規定，並檢視妻子財產狀況就提出，雖然申報不實是出於對公職人員財產申報制度的疏忽，難認為有隱匿財產的故意，但表現出來的行為，就是預知申報的數目不準確，卻仍據以申報，放任不真實結果發生，符合故意的要件，監察院裁罰並無不當，判決駁回朱訴請撤罰的訴訟。

(中時 )