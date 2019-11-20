高雄市議員陳致中攻頂玉山後秀台獨旗，可能已違反國家公園禁止政治性活動相關規定，20日他在高雄巿議會受訪表示，如果一個國家連自己的靈魂都沒有辦法存在的話，那這樣還是一個國家嗎？即使要被罰，他也甘之如飴。

陳致中19日攀上玉山主峰，在標高3952公尺的最高點秀出「台灣獨立」旗，被台北巿國民黨議員李明賢舉發。陳致中隨後在臉書回嗆：「一個國家的靈魂，如果沒有存在，還有國家嗎？」，20日他在巿議會受訪重申立場不變。

他說，不需要這樣子大驚小怪，相信每一個來爬玉山的人的心中，可以到最高的頂點，心中真的有說不出來的感動。如果做一個台灣人，連在玉山都不能說出「我們是一個國家」，難道玉管處變成是北京中聯辦在管的嗎？

「如果一個國家連自己的靈魂都沒有辦法存在，那這樣還是一個國家嗎？」陳致中強調，他相信絕對不是這個樣子，所以如果玉管處來函問他，他也會這樣回答，即使被認定違反相關規定，還要來處罰他，他也覺得甘之如飴。

(中時 )