手搖飲讚不讚？台中市議員張耀中、黃守達今天質詢時指出，手搖飲料在台中市境內蓬勃發展，甚至被網路認證說是發源地，也是珍珠奶茶發明的所在城市，而手搖飲保證好喝，但營不營養見仁見智，掌管市民健康管理的衛生局在手搖飲名店選拔比賽竟然也要軋一角？

張耀中說，點開衛生局網頁，說明該局使命是善盡健康管理角色，提供優質的衛生醫療環境與健康照護服務，守護市民健康，而精神標語是「活力、健康、快樂」，現在讓食品藥物安全處辦理「台中好茶讚」的票選活動？到底是宣傳推廣手搖飲？還是推廣食品安全教育？

張耀中指出，手搖茶飲當然是台中的時尚與生活文化，更有世界知名度，但由衛生局來主辦選拔「茶飲喜好度人氣獎」、「衛生好感度最佳店家獎」活動，業務權責撈過界，把經發局或觀旅局的工作拿來自己做。

況根據經濟部調查，手搖飲家數國內突破二萬家，七成在集中在六都，而台中約有二千家之譜，品牌在街頭雨後春筍林立，參加比賽卻只有共85家，比例只有4％，比賽結果會不會不準？而且參賽不乏知名連鎖品牌，沒參加到的分店系統，是不是代表食安有疑慮？

張耀中說，有醫師說手搖飲有四大陷阱，第一陷阱就是肥胖， 手搖飲料當中的高果糖玉米糖漿即是元凶，衛生局長曾梓展也表示，果糖長期食用恐有身體負擔。第二個陷阱就是麻煩的糖尿病，第三為環境荷爾蒙的干擾，最直接的說法就是塑化劑污染，第四則是，國人過敏疾病逐年增加也與手搖飲料脫不了關係，各式手搖飲料，糖分高容易造成白血球活動力降低，進而弱化免疫系統

參照衛福部做的調查，統計103~106年「國民營養健康狀況變遷調查」，有91.7％的小學生、94.8％的國中生、90.9％的高中生每週喝一杯含糖飲料，而19～64歲的成人也還有74.7％、65歲以上老年人也有40.5％列入「每週一杯」俱樂部，而其中還有4成的人是「每天喝一杯以上」。

另依國民健康署的「國民飲食指標」，每日飲食中糖攝取量不宜超過總熱量10％，以成人每日2000大卡計算，其糖攝取量大約是50公克（10顆方糖），喝完一杯700c.c珍奶等於吃下6.4至15.7顆方糖量，熱量高達450至500大卡，約四分之一的日卡路里，如果攝取過多糖容易致肥胖，增加高血脂、糖尿病等健康問題，衛生局辦好茶讚比賽是鼓勵市民狂喝手搖飲？

(中時 )