蔡政府執政後兩岸急凍，導致陸客人數銳減！然而，隨著大陸宣布禁止陸客來台自由行來台後，據統計，9月來台陸客人數僅11.8萬人，較去年同期大減46.8％，幾乎腰斬。鈺通大飯店董事長黃國芳接受專訪時表示，2016年以前平均每年有110萬陸客來到嘉義市觀光，目前僅剩2016年的2成。他也認為，蔡政府的秋冬補助感覺像「左手補右手」，建議能發行全民消費券，帶動旅遊。

據觀光局統計，9月來台陸客僅11萬8025人，較去年同期減少10萬2088人、46.8％，且由於陸客是最大市場，如此大幅衰減，也導致9月旅客總數較去年稍減5.04％。另因反送中影響，港澳旅客也略減2.36％。黃國芳接受《中評社》專訪時表示，東南亞旅客人數有增加，但消費能力仍不如陸客，且東南亞旅客大多往北部景點走，很少停留嘉義，嘉義市區各家飯店靠國旅苦撐。

黃國芳指出，2016年以前平均每年有110萬陸客到嘉義市觀光，專門接陸客團的飯店住房率更達到9成以上。陸客自由行今年8月喊停後，來嘉義市的陸客數量不到2016年的2成，以他自己經營的鈺通飯店在2016年以前年營收接近5千萬元，現在縮水一半，僅剩2千多萬元。

對於蔡政府的秋冬補助，黃國芳雖認為對旅宿業有幫助，但有點像左手補右手，他建議多發行全民消費券，可有效帶動旅遊消費。

(中時電子報)