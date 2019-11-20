據國民健康署癌症登記資料，以及衛生福利部死因統計：「胃癌」是台灣人十大癌症發生第8位及死因第7位，每年出現的新個案就有3,700人，且男性發生率是女性的2倍。國健署就警告，長期吃鹽分高且醃製的食物，會讓身體產生「N-亞硝基化合物」，這種致癌化合物，可能會讓罹患胃癌風險增加1.98倍。因此，建議大家少吃煙燻醃漬、過辣以及過度刺激的食物。

國健署指出，「幽門螺旋桿菌感染」是胃癌重要的危險因子。有研究發現，胃癌患者中有9成曾感染幽門螺旋桿菌。不只幽門螺旋桿菌感染，也有研究指出，吸菸的人比起正常人罹患胃癌的風險高出2.52倍。此外，長期吃鹽分高且醃製的食物，吃進體內後會產生「N-亞硝基化合物」，這種化合物也可能致癌，例如愛吃醃漬食物，罹患胃癌風險增加1.98倍。

國健署建議，想遠離胃癌，就要避免不乾淨的食物與水；吃飯前後洗手；少吃煙燻、醃漬食物，過辣以及過刺激的食物；戒菸酒檳榔；每天吃3份蔬菜、2份水果。若有長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾差等，要及早就醫檢查。有胃癌家族史或其他胃部疾病者，建議接受幽門螺旋桿菌檢測。

(中時電子報)