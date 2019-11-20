周刊報導國民黨總統參選人韓國瑜、李佳芬夫婦，曾在北市大安區、大安森林公園對面巷內的「幸安名廈」社區，住過長時期，但該處並未被列入日前韓國瑜公布夫婦兩人從政以來，所有房產交易資訊中。韓競總發言人何庭歡上午說，大安區的房子是韓夫婦親屬所擁有，並非韓夫婦持有，因此未列在公布資料中。

至於該位親屬的身分，何庭歡說，該親屬不是公眾人物，且韓夫婦所有房產都已公布，競總尊重該親屬個人隱私，也盼大眾尊重該親屬的隱私權；韓夫婦名下所有的房產交易，上次記者會已清楚公布，無論投資或自住，都屬個人財產規劃，但大安區的房子與韓夫婦所有房產交易無關。

媒體追問韓李住親家的目的是什麼？何說，她不清楚情形，有非常多可能，她不便代為回答。

媒體追問韓當時是否開積架名車、出入大安區豪宅？何庭歡說，韓夫婦從政以來所有財產都依實申報，所有房產交易資訊也在上次記者會公布過。

至於加拿大的房子是地下室或花園別墅？節稅多少錢？何庭歡說，該處是地下室，至於節稅多少都按規定來。

因媒體一再逼問韓李是否住過大安區的房子？何庭歡後來與競總聯繫後表示，所有房產資訊的相關細節，在上次記者會都充分說明，沒必要隨特定媒體起舞；若有何任不法，歡迎各界舉發。

(中時 )