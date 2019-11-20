美國之音今天報導，香港理工大學內的學生抗議者繼續被港府警方包圍之際，設在日內瓦的聯合國人權事務高級專員公署19日呼籲香港政府盡快採取行動，處理被包圍的理大校園內的人道主義形勢。該聯合國機構網站刊登了人權事務高級專員發言人魯珀特·科爾維爾（Rupert Colville）對新聞界的談話。

科爾維爾說，「幾個月來該機構一直深切關注香港特別行政區的形勢，嚴重關切從事抗議的青年人日漸升級的暴力，很顯然，這些年輕人非常憤怒，極度不滿。」

香港理工大學位於九龍半島南端的紅磡，那裡與香港島隔維多利亞灣相望，大學附近是一處繁忙的過海隧道進出口。連續數日那裡的已成為學生抗議者和員警對峙的主戰場，校園目前已經被警方包圍，學生和員警對峙還在繼續，事件成為國際媒體關注的新熱點。

針對理大內的形勢，科爾維爾說，「我們敦促當局竭盡所能阻止形勢升級，處理目前大學校園內顯然正在惡化的人道主義形勢，促成問題的和平解決。」

聯合國就理大事件表態前，美國、英國，德國、歐盟等，已先後發聲，要求學生抗議者和員警共同採取克制，不要讓暴力升級。不過，他們對香港局勢的表態，語氣和措辭不盡相同。

這位聯合國人權高專發言人說，「絕大部分香港人以和平和守法方式行使集會自由的權利，當局大體上也尊重這種權利的行使。一些參加抗議的人訴諸極端暴力，包括針對員警使用暴力，令人深感遺憾，這些抗議者的行動也是不能容忍的。我們呼籲所有參加抗議的有關各方，譴責使用暴力。」

聯合國人權高專科爾維爾還表示，「追究暴力是關鍵，這一點適用於違法和暴力犯罪個案，也適用警方被控過分使用武力的案件。」

這家聯合國人權機構敦促香港特區政府「進一步努力，組織社會各界，其中包括學生團體、商界、政治領導人、社區領袖，進行真誠對話，尋找和平解決大量香港民眾不滿的方法。」

(中時 )