你是否也有小腹凸起，而覺得有礙觀瞻的困擾呢？有人說女性的腹部脂肪是為了保護在小腹裡的子宮，而女性荷爾蒙因為月經週期的關係影響著脂肪分布，所以容易成為小腹婆。不過也不全然都是荷爾蒙的關係，小腹凸出也跟「痰濕」有很大關聯，痰濕者要又受代謝影響，是現代人成為大肚腩、小腹婆的原因。

「痰濕」是指體內的氣血津液運化失調，或外界水濕侵襲入體，在體內異常積聚、停留的狀態。常見的體型會較肥胖，腹部肥滿且鬆軟。而《優活健康網》則分享了四個痰濕類型，和不同的生活習慣有關，看看你是屬於哪種痰濕類型，將壞習慣改掉，甩掉大肚腩！

水濕型：

如果您親拍自己的肚子，有聽到類似拍西瓜的「咚咚聲」，且平常容易下身水腫，容易覺得很沉，那麼就可能是屬於水濕型。這種情形的人體往往體內水分無法適當的排除、代謝身體廢水的體質，時間久了容易體質變虛寒，五臟循環功能不良，脂肪就跑去屯積在腹部了。建議戒吃生冷、冰品的食物，配合運動逼出汗，讓身體代謝增加，排除不必要廢水。

「痰濕」是指體內的氣血津液運化失調，或外界水濕侵襲入體，在體內異常積聚、停留的狀態。常見的體型會較肥胖，腹部肥滿且鬆軟。（示意圖／shutterstock）

氣虛型：

此類型的人，一般腹部會表現得鬆弛，肌肉無法支撐內臟，造成腸胃下垂而形成小腹。而且容易疲累、皮膚乾燥、憔悴感明顯。且可能其他地方都不胖，就是小腹下垂往外凸。要改善的辦法就是調整好作息，配合運動，也能按摩穴位促進體內循環。

便祕型：

長期便祕會讓腸胃失去原有的功能，讓便便堆積在肚裡，久而久之就形成小腹婆了，此型的人肚子通常硬硬的又向上凸出。要改善便秘，最好就是每日做適量運動，並且吃蔬菜水果、優酪乳，讓腸子的纖維質增加好菌滋長、壞菌死亡

氣滯體質較常是易因壓力釋放而觸發過量進食的習慣，很多女性更嗜好甜品或重口味，研究發現「高果糖糖漿」特別容易造成腹部脂肪囤積。運動可不夠，一定得先戒除甜食、重口味食物才行！（示意圖／shutterstock）

氣滯型：

肝鬱氣滯體質較常是易因壓力釋放而觸發過量進食的習慣，很多女性更嗜好甜品或重口味，特別是手搖飲料店或餅乾、糖果中常見的「高果糖糖漿」，研究發現這類糖特別容易造成腹部脂肪囤積。不像蔗糖、黑糖等複雜的糖類需要靠身體的酶慢慢分解，高果糖糖漿是將直接被利用來堆積脂肪。所謂「甜易生痰或濕」，這裡「痰、濕」即包括脂肪、膽固醇及其他發炎物質等。因此，這類體質的人要想要甩掉腹部脂肪，一定得先戒除甜食、重口味食物才行！

(中時電子報)