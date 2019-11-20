副市長楊典忠說，對於議員建議策略，將請消防局與相關單位討論。（陳世宗攝）

大肚山脈火燒山案件頻傳，根據消防局統計，大肚山鰲峰山火災案件106年585次，107年489次，108年今年到10月已經221次；市議員楊典忠今天質詢表示，大肚山兩年又10個月發生1295件火燒山，平均一個月發生38件，幾乎天天火燒山，他問副市長陳子敬「世界上有哪座城市可以容許每天發生火燒山的嗎？」

副市長陳子敬表示，火燒山事件通常是乾枯的野草遭丟菸蒂引起，國外也經常發生，市府會再加強宣導，像最近火燒山因為坡度太大，消防車也無法進入，對於議員建議策略，將請消防局與相關單位討論。

楊典忠表示，每次大肚山火燒山後，山坡地就是光禿禿一片，沒有樹木森林涵養水分的坡地，倘若經過大雨沖刷就容易造成土石流或淹水，台中市政府過去檢討火燒山問題就是跨局處開會，結論往往千篇一律都是宣導，他要求市府應拿出更具體的策略。

楊典忠指出，107年台中市政府公告禁止田野引火燃燒之易致火災行為，違反者罰3000元，請問這2年10個月的1295件火燒山，有罰到幾件？消防局長曾進才回答說「沒有」，楊典忠質疑，兩年又10個月發生1295件火燒山，結果都抓不到縱火的人，難道也是自然發生嗎？

楊典忠提出三項建議，1.山坡地種樹、規劃防火樹種與防火間隔，2.定期除草，3.嚴禁煙火與火燒山究責。

楊典忠強調，根據消防局年報資料，台中市106、107年火災次數以第四救災救護大隊案件數最多，海線整個大肚山坡地都是第四大隊的轄區，每年都超過千件，所以第四大隊火災案件數是其他大隊的好幾倍；消防弟兄的辛勞與公共資源都要珍惜，台中市政府不能任由大肚山火燒山上百次的一直發生，更不能把火燒山當成習慣，要求市府應該協商中央山坡地主管機關規劃種樹造林，別讓火燒山變成大肚山的代名詞。

(中時 )