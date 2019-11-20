大林鎮長簡志偉原因大林轉運站遲遲不動工、公所各項建設百般受阻，近來預算又遭退回重編而有意參選2020山區立委，林國慶今早得知此事，不捨鎮長及公所團隊受委屈，前往公所拜會簡送暖，簡志偉也表示相當感動，決定成就大我，全力支持林國慶，並受林之邀擔任林國慶競選總部總督導。

林國慶表示，嘉義長期受派系控制「順派系者生，逆派系者亡」，簡志偉在專業方面或過去媒體經驗來說是一個優秀的政治人才，卻因不向派系低頭卻成了「政治受虐兒」，大林人希望他放手去做，卻因為派系關係讓他「綁手綁腳」，林強調，欠鎮長的就是欠大林人的，未來若有機會一定會跟鎮長一起拚，「改變嘉義才能改變大林」。

簡志偉說，因為他選上鎮長卻影響到地方權利，自己上任即將滿一年，感覺被集體霸凌，大林建設處處被刁難，心情低落，因此願意在大我跟小我中做取捨，顧全大局，全力支持林國慶，也希望林未來若當選，一定要不分派系在中央為地方爭取建設。

(中時 )