「立冬」是迎接冬季第一個節氣，傳統習俗會以食療暖身補氣，進補多以四物湯、八珍湯、十全大補湯為主，另外現今也不少人以薑母鴨、麻油雞、羊肉爐等藥膳作為滋補袪寒；然而，隨著現代選擇素食的人口越來越多，茹素者該如何「補冬」呢？

臺中慈濟醫院中醫部陳櫂瑔醫師表示，一般來說，素食人士的蛋白質來源較不足，進補時可多攝取雞蛋、豆腐、毛豆、鷹嘴豆等富含蛋白質的食物，加強蛋白質補充。

不過，若是有長期便秘、口乾舌燥一類容易上火體質的人，則建議改採沙參、玉竹、麥門冬一類的甘涼藥膳來取代傳統藥方。

在素食人士的補湯中藥方，建議可以放入黨參、當歸、川芎幫助補氣活血，加上木耳、黑豆等平補食材增加口感，也是不錯的選擇。

然而，許多補湯可能摻入米酒，以達到溫通血脈功效，但陳櫂瑔強調，如果飲用摻酒補湯後，一定要避免駕駛，才能維護自己與他人的安全。

另外，隨季節氣溫轉變，很多人感冒，出現咳嗽、喉嚨腫痛等情況，最好暫緩進補，以避免病情加重；正值生理期的女性也應在月事過後再補，懷孕婦女若有需要進補的，則務必先諮詢醫師意見。

但其實現代人其實營養已經很充足，如果以「立冬進補」名義，無節制相約大補特補，就得當心體質不合，可能適得其反。

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(中時電子報)