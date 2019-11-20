民進黨副祕書長林飛帆（右起）、立委鄭運鵬、新北市議員何博文20日舉行「國民黨荒腔走板的不分區名單，現在退出還來得及」記者會，林飛帆指出國民黨不分區名單中的吳斯懷、葉毓蘭若順利進入立法院，恐造成國安隱憂，呼籲吳斯懷、葉毓蘭等具有爭議性的人物應該主動退出國民黨不分區名單。（劉宗龍攝）

民進黨副祕書長林飛帆（右起）、立委鄭運鵬、新北市議員何博文20日舉行「國民黨荒腔走板的不分區名單，現在退出還來得及」記者會，林飛帆指出國民黨不分區名單中的吳斯懷、葉毓蘭若順利進入立法院，恐造成國安隱憂，呼籲吳斯懷、葉毓蘭等具有爭議性的人物應該主動退出國民黨不分區名單。（劉宗龍攝）

民進黨今天召開記者會。(崔慈悌攝)

國民黨不分區立委提名名單引發爭議，民進黨今天召開記者會，批評葉毓蘭是4年前新黨不分區「借殼上市」，吳斯懷國家忠誠度有問題，進到國會將造成國安隱憂，呼籲主動退出。至於痛批台商回流「騙很大」的曾銘宗則要求「懸崖勒馬」，不要突顯自己的不專業。

民進黨副秘書長林飛帆與立委鄭運鵬、市議員何博文今天共同召開「國民黨不分區名單荒腔走板，現在退還來得及」記者會，呼籲有爭議的人選自己主動退出。

國民黨總統參選人韓國瑜日前批評賴清德務實台獨的說法是「借殼上市」，鄭運鵬反批國民黨慣常抹黑，要說「借殼上市，國民黨提名葉毓蘭和之前提名邱毅才是「借殼上市」，拿新黨4年前的不分區名單，借國民黨的殼來上市，至於吳敦義則是把不分區立委拿來當自己的退休俸。

何博文表示，不分區名單如同健康食品，連韓國瑜的副手張善政都批評國民黨不分區，代表這樣的食品不健康，「張善政自己吃不下去，還要全民來吃？」

他認為，吳斯懷享將領優渥退休俸，卻跑去對岸聽習近平訓話和義勇軍進行曲，對美國盟邦還教中國說如何對付，他反問吳斯懷「我們的軍隊是解放軍？還是國軍？」也反問葉毓蘭「看到港警對付香港理工大學學生的狀況，妳睡的好嗎？」這已不是選舉競爭的問題，而是攸關國安和民主價值發展的問題。

林飛帆也強調，國民黨不分區名單，包括葉毓蘭、吳斯懷都進入絕對安全名單，這是非常大的國安隱憂，吳跟著中國將領和官員站在一起，葉則是挺港警，如果順利進入國會會提何種言論？國民黨現有還有機會改變，呼籲這幾位爭議性人物應主動退出，「現在還來得及」名單還能改，「你們不要放棄」。

至於也在下屆不分區名單內的曾銘宗，鄭運鵬以侯友宜對台商回台投資感謝中央、桃園有四十個案件通過核准等各縣市投資狀況為例，強調台商回台投資「這是清清楚楚的現在進行式」。

他要求曾銘宗不要扭曲，「台商不是外商，不一定需要帶回資金才能投資」，曾銘宗說沒有資金匯回台灣的說法顯現其不專業。希望有爭議的這幾位主動退出，曾銘宗的不專業要懸崖勒馬「不要讓大家看笑話」。

(工商 )