美國之音今天報導,歐盟或將根據成員國本國法律,評估潛在的5G網路供應商,這可能會使華為等大陸企業被排除在5G建設外。

美國之音引述美媒取得的一紙聯合聲明草案指出:「應該考慮各種因素,例如供應商在第三國可能要遵守的法律和政策框架。」據了解,歐盟各國部長下月將會在這份聲明上正式簽字。

此聲明草案表示,5G基礎建設的關鍵部分將只從可信賴的一方採購。5G建設應該堅定地植根於歐盟的核心價值觀,比如人權和基本自由、法治、隱私保護、個人資料和智慧財產權等。

草案還強調「有必要使供應商多樣化,以避免或限制對單一供應商的嚴重依賴」。

歐盟10月間發布《5G網路安全風險評估報告》(report on the EU coordinated risk assessment on cybersecurity in Fifth Generation networks)就提到移動網路營運商對供應商的依賴,會導致相關風險增加。報告說,這會導致可能被攻擊者利用的攻擊路徑的增加。特別是那些非歐盟國家和政府支援的攻擊者,因為他們有能力和意圖來攻擊歐盟成員國的5G網路。

盡管存在安全風險,但據美媒報導,德國總理梅克爾似乎並不打算徹底禁止華為。只要華為滿足一定的安全標準,她就會同意華為參與5G建設。

除德國外,瑞士運營商Sunrise也宣布與華為在5G領域合作,在瑞士境內擴展5G網路覆蓋。

美國之音報導,美國戰略與國際問題研究中心(CSIS)科技政策部門主管萊維斯(James Andrew Lewis)說,歐洲在這個問題上矛盾重重,他們知道,使用華為會有安全風險,但另一方面,他們也不願意得罪大陸這個主要交易夥伴。

他說:「在不冒犯中國的情況下,歐洲正在尋找盡量減少使用華為的方法,這是一項艱巨的任務。還有一些歐洲官員表示,他們可以通過限制華為的使用地點來控制風險。」

萊維斯表示,有關5G的討論實際上是關於歐盟對大陸的態度。一位歐盟官員告訴他,在重新評估與大陸的關係方面,歐洲和美國走的是同一條道路,只是比美國晚了幾年。

