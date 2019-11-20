男路邊撿子彈「趴趴走」 警開6槍順利制伏 11:472019/11/20 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 40歲江姓男子日前在桃園市桃園區龍山街附近撿到子彈，竟放在身上「趴趴走」，遭警方攔查。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 40歲江姓男子日前在桃園市桃園區龍山街附近撿到子彈，竟放在身上「趴趴走」。江男8月20日在將車輛停在龍昌、中山東路交叉路口的紅線並敞開車門，楊姓員警上前攔查，江試圖逃逸，導致員警遭車輛拖行，桃園地檢署偵辦後，依照妨害公務提起公訴。 檢方調查，楊姓員警盤查時，江男猛踩油門試圖逃逸，楊趕緊拉住排檔桿，不過沒有成功，江男依舊猛踩油門，其他員警到場後，連開6槍制服江男。並在車上起出7包毒咖啡包、1發子彈。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品! (中時 ) #員警 #子彈 #油門 #桃園 #車輛 也許您會感興趣 推薦閱讀 超跑條款 國道拖吊費最高21500元 04:102019/11/16 生活新聞 YouBike2.0 新站體首曝光 04:102019/11/16 地方新聞 南迴台9戊線區間測速40 元旦上路 04:102019/11/17 地方新聞 全球汽車產業洗牌 台灣車電機會來了 04:102019/11/18 產業特刊 行競一小步 台灣電動車一大步 04:102019/11/18 產業特刊 大客車自撞分隔島 駕駛輕傷 11:092019/11/18 社會 國際學者抵桃園 航空城論壇揭序幕 18:132019/11/18 財經 ICF國際學者抵桃園 航空城論壇和台專家激盪火花 20:392019/11/18 生活 三類長照車輛免貨物稅延長 有譜 04:102019/11/19 金融．稅務 億萬房產集團 分享桃園投資機會 04:102019/11/19 產業特刊 社會熱門新聞 妻裸下身睡 3歲兒告訴爸：媽媽跟叔叔… - 社會 D槽滿滿激情紀錄片 飛官偷吃女士官全都錄 - 社會 美女士官穿軍服「打飛機」 軍官寢室搞已婚中校 - 社會 老總淪廁所工 遭爆皆因沒讓位給柯愛將 - 社會 風城不是「吹」的 新竹強風刮倒路樹壓傷孕婦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。