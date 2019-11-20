40歲江姓男子日前在桃園市桃園區龍山街附近撿到子彈，竟放在身上「趴趴走」。江男8月20日在將車輛停在龍昌、中山東路交叉路口的紅線並敞開車門，楊姓員警上前攔查，江試圖逃逸，導致員警遭車輛拖行，桃園地檢署偵辦後，依照妨害公務提起公訴。

檢方調查，楊姓員警盤查時，江男猛踩油門試圖逃逸，楊趕緊拉住排檔桿，不過沒有成功，江男依舊猛踩油門，其他員警到場後，連開6槍制服江男。並在車上起出7包毒咖啡包、1發子彈。

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(中時 )