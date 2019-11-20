不要以為兒童喊痛是裝痛！兒童疼痛專家，國內少見的馬偕兒童麻醉科資深主治醫師勞萱之表示，曾有一名癌症病童，還沒打針就先喊痛，大人都以為他逃避，事實上卻真的在痛，成年人由於神經中樞、腦幹發展完備，能辨別真正的痛感，但六歲以前的小朋友可能只要心理恐懼就會產生身體的痛感，當孩子喊疼時，不應輕忽。

今天是世界兒童人權日，馬偕醫院今天舉辦講座，由國內少見的馬偕兒童麻醉科資深主治醫師勞萱之說明兒童疼痛和成人的不同。

勞萱之表示，過去許多人對兒童疼痛有所誤解，認為嬰幼兒神經系統尚未發育完成，對疼痛感感知較低且無法確實評估，但近年研究發現，20周的胎兒，對子宮侵入性檢查的荷爾蒙反應其實和成人對壓力疼痛的反應沒有太大差別，代表自20周起，嬰幼兒就有像成人一樣的疼痛感，也就是說，羊膜穿刺時，嬰兒害怕的痛感，和實際發生的痛感依樣，但長期以來，嬰幼兒的疼痛卻很少受到重視。

勞萱之指出，成年人因神經中樞、腦幹發展已完備，可以辨別真正的痛感，甚至壓抑痛感，但6歲前的嬰幼兒，神經中樞的發展尚未成熟，對於造成恐懼的情境，身體也會出現有如真實疼痛所造成的免疫功能、心血管系統、內分泌系統、呼吸系統的不良影響，因此當小朋友喊痛時，常常不是裝痛，是真的在痛。

曾有一名11歲女童接受剖腹式腫瘤切除手術後，雖提供體重需求兩倍以上的嗎啡止痛，女童仍不停喊痛，當其他醫護以為是女童鬧脾氣，直到勞萱之更動止痛藥物配方四小時後，女童就能下床走路。

還有一名讓勞萱之印象深刻的，是一名來自蒙古的罕病患者，連續數天不睡覺，總在半夜哼唱蒙古民謠，原來是怕家人擔心選擇不說，而以歌唱轉移疼痛注意力，經醫師詢問原來疼痛已達最痛的10分，替她使用麻藥止痛後，她開心表示，因為疼痛已經一個月都無法睡，解決後終於能一夜好眠。

勞萱之表示，以兒科加護病房來說，住院2周內，會經歷約100次會引起疼痛的檢查或侵入性治療，曾遇過一名癌症兒童，長年治療造成的疼痛，讓她在還沒打針前就出現悽慘哭叫聲，她們的痛雖然看不到，但是是真的在痛。

勞萱之表示，兒童時期對疼痛的創傷經驗，延續至青少年，多半會以對人冷漠、有敵意，因為覺得「沒有人能理解我」，也會對某些情境出現過度恐懼的情形。

勞萱之表示，打預防針做任何侵入性檢查，都可能造成疼痛「在心中留下疤痕」，在國外目前有皮外麻醉等方式能避免「留疤」，也看過住院骨折的國外小朋友，開心歡呼，因為他知道能得到妥善的止痛治療。

(中時 )