民進黨台北市8位立委參選人上午在副總統陳建仁帶領下，合體造勢高喊凍蒜，由於今天是不少候選人心目中的好日，何志偉登記後下樓巧遇國民黨第一選區立委參選人汪志冰，何也拿著陳建仁的簽名勝利球和汪同框互道加油凍蒜。

今上午九時吳思瑤、何志偉、吳怡農、高嘉瑜、林昶佐、謝佩芬、許淑華、阮昭雄綠營8位台北市立委參選人，和副總統陳建仁在台北市選委會外聯合造勢，並高呼口號希望北市八席全上。

由於時程耽擱加上今天是登記的好日子，綠營的場子還沒結束，預計10時前來登記的國民黨汪志冰、民眾黨蔡宜芳已經到場。

先上樓辦理登記的何志偉，辦好手續下樓時，在選委會外和和汪志冰碰面，他也上前向汪志冰致意，一旁支持者喊汪志冰凍蒜、何志偉加油。

何志偉聽了驚呼，「希望我現在的血壓和我的選票一樣高」。

何志偉表示，剛進議會時，汪志冰對他的提攜之情讓他相當感激。他還記得第一次參選時坐在台下沒人讓新人上台講話，但汪志冰卻在台下替他拉票，實在揪感心，一晃眼已經是10年前的往事。他也不忘誇汪志冰，「歲月沒有給汪志冰留下痕跡」。

(中時 )