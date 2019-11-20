保障外送 勞動部：將參考德國《類勞工法》 13:262019/11/20 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 因應新興經濟外送平台，勞動部長許銘春表示，未來將參考德國的《類勞工法》。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外界關注外送員勞工保障法律適用議題，勞動部長許銘春20日在立法院受訪時表示，《勞動契約認定指導原則》把大多數的個案、大法官解釋、行政院的函示等列入，算是相當完整。許強調，對於新興的外送平台，未來將會參考德國的《類勞工法》等進行研議。 (中時 ) #外送 #未來 #勞動 #勞工法 #德國 #勞動部 #外送員 #生活 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送員連續打來「秒掛7次」 真相曝光...客搖頭 11:482019/11/16 生活 專家傳真－從外送問題 看共享平台的發展模式 04:102019/11/19 產業特刊 北市外送員 平均每日2傷亡 04:102019/11/19 生活新聞 面對新平台 政府應主動規範 04:102019/11/19 生活新聞 為僱傭劃紅線 勞動部公布「認定指導原則」 12:032019/11/19 生活 北市外送員自治條例草案通過 可望立法 15:432019/11/19 生活 挫咧等！菜鳥熊貓撞賓利 求償金曝光GG了 00:082019/11/20 生活 外送員自治條例 送議會審查 04:102019/11/20 生活新聞 勞動契約原則發布 勞長：不要因為新興經濟剝削勞動權益 09:592019/11/20 生活 外送員罹肺癌 醫提醒小心這殺手 12:552019/11/20 生活 生活熱門新聞 氣象局：鳳凰颱風生成 北台灣雨到崩潰 - 生活 林志玲情定AKIRA 他被爆比言承旭還痛 - 生活 好市多「宴客神盤」 網狂推：整組帶走！ - 生活 林志玲情定AKIRA 他被爆比言承旭還痛 - 生活 愛犬換算人壽命 美專家曝新公式：別再乘7 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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