外界關注外送員勞工保障法律適用議題，勞動部長許銘春20日在立法院受訪時表示，《勞動契約認定指導原則》把大多數的個案、大法官解釋、行政院的函示等列入，算是相當完整。許強調，對於新興的外送平台，未來將會參考德國的《類勞工法》等進行研議。

(中時 )