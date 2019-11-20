許能通（左二）在親友和競選團隊陪伴下，上午到嘉義縣選委會登記參選立委。（呂妍庭攝）

未獲國民黨提名的許能通，今20日以無黨籍身分登記投入嘉義縣第2選區立委選戰。（呂妍庭攝）

未獲國民黨提名的許能通，今20日以無黨籍身分登記投入嘉義縣第2選區立委選戰，許能通強調他的參選是一場尊嚴革命，要替長期被漠視的山區民眾討回公道，至於有沒有可能跟林國慶整合？許能通忿忿不平，強調自己已經營1年多，又是正山區出身的人選，為什麼要被整合？

國民黨在2020區域立委嘉義縣第2選區（山區）選舉，日前中常會已決定開放參選，許能通當時除表示失望和遺憾，也說絕不妥協會，參選到底，今早在親友和競選團隊陪同下正式登記參選。

未遞交政黨推薦書的許能通說，他是以國民黨黨員身分參選，會參選是代表山區的憤怒，指山區居民長期被漠視，山區的建設和海區不同，嘉縣已經變成一縣兩制，導致嘉縣山海區政治地位非常不平均，還說縣長翁章梁是義竹人，蔡易餘是布袋人，陳明文雖然在山區選，但他是海區人，選上後建設都拿去海區，所以他要討回山區的公道。

許能通說，陳明文已經在山區選3屆立委，這次是第4次參選，山區居民已無法接受，所以這次選戰他視為尊嚴革命，尊嚴就是手中的選票，大家要用選票展現縣民的權利，相信大家一定會投出神聖的一票。

另針對林國慶希望集中在野力量打破「明文規定」，許能通指林是水上人，要參選才把戶籍遷到山區，且他已經準備1年多，「為什麼是我要給他整合？要還我一個公道」。

(中時 )