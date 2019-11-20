市議員萬美玲20日到桃園市選舉委員會登記參選第四選區立委。（甘嘉雯攝）

市議員萬美玲20日到桃園市選舉委員會登記參選第四選區立委。（甘嘉雯攝）

市議員萬美玲20日到桃園市選舉委員會登記參選第四選區立委。（甘嘉雯攝）

市議員詹江村到底要不要登記，動態備受矚目。（甘嘉雯攝）

桃園市議員萬美玲挑戰第四選區立委，在副議長李曉鐘任主委、多位市議員陪同下登記，其中「村長」詹江村備受矚目，萬美玲表示，若民進黨有拿3000億回桃園，鐵路地下化及捷運綠線進度不會這麼緩慢；詹江村表示，將在21日登記參選第一選區。

萬美玲表示，去年選舉當中，國民黨桃園區7席議員全壘打，非常漂亮的成績，我們的努力、我們的付出，以及在地方上所有的耕耘，都有得到全桃園區我們市民的共同的肯定。

不過話鋒一轉，萬美玲表示，過去的4年當中，看到我們的桃園區有很多的地方是需要加強改善的，特別是我們很重視的鐵路地下化，我們很重視的綠線捷運，到現在進度非常的緩慢，到現在中央還沒有核撥應該屬於桃園區的經費。

登記之後，有2個大主軸，第一個就是教育不能亂，不管是12年國教、108課綱，倉促上路讓我們的老師、家長跟孩子倍感壓力，教育的政策源頭在中央，明年我們一定要能夠到中央去把教育做好。

第二個軌道不能慢，一定要去爭取實質的經費回來，那麼讓我們桃園的建設能夠真正起飛，真的有進度。

萬美玲說，民進黨不斷在地方宣稱拿了3000億至3600億左右回來，許多的議員都曾經在我們的這個質詢當中來詢問市長鄭文燦，他也明白的表示過，他並沒有這3000億可以來使用，如果都到位了，那就不至於我們鐵路地下化跟綠線捷運到現在的進度一無所獲。

萬美玲說，在過去鄭文燦在桃園的口碑也算是不錯，所以才能夠來連任，但是如果他有3000-3600億在手上，但沒有重大建設、進度這麼慢，我想這可能也會造成桃園市的市民對我們的鄭市長有所誤解，因此並沒有3000億。

(中時 )