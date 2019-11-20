蔡英文總統日前宣布台商回流即將達7000億元，但經濟部坦承目前境外匯回資金是零，國民黨團今天再批，蔡政府「欺騙治國」、「膨風治國」假象公諸於世，讓國人認清蔡政府國無方的真面目，講實話的經濟部次長林全能如今被蔡政府「關緊閉」，呼籲蔡政府「放開林全能」，讓他向大眾說明真相。

國民黨團總召曾銘宗表示，經濟部次長林全能答覆質詢時，坦言台商預訂回台投資金額為6970億元，但7成為國內資金，3成則從國外匯回台，到目前為止，「還沒看到匯回台灣資金」，此話一出，林全能從此被蔡政府「隔離」，呼籲蔡政府「放開林全能」，讓他面對社會大眾說清楚、講明白。

曾銘宗質疑，林全能說3成資金匯回台灣的時間需要3年，但昨天經濟部卻改口說是3到6年，到底資金匯回台灣要多久時間？此外，蔡政府鼓勵台商回台投資，提供1.5％貸款利息，等同企業向政府借款免利息，對照中小企業要負擔3至5％利息，且吝於給予窮學生學貸免息，只因國民黨總統候選人韓國瑜提出的政策就全盤否定，試問蔡政府良心何在？

國民黨立委費鴻泰指出，蔡政府不斷宣揚的海外資金回流政績，是台商把海外賺的錢搬回台灣，不是企業在台灣投資設廠，根本是兩碼子事。經濟部長沈榮津還以「資金匯回專法」企圖混淆，「資金匯回專法」是財政部主管的業務，圖利特定對象租稅特赦，與經濟部「鼓勵台商回台投資行動方案」是兩個不同案子，沈榮津竟然好意思講，真是不要臉！

國民黨立委賴士葆說，林全能說實話，桶到馬蜂窩，搓破蔡政府「膨風」假象，揭開「膨風水蛙刣無肉」的真相，立即被蔡政府「關緊閉」，直到真相被揭發後，經濟部馬上改口稱「資金審核」需要時間，這根本是「一丈差八尺」。

他痛批，蔡政府不斷抨擊假新聞充斥，結果真正製造假新聞的是蔡政府，帶頭魚目混珠、釋放假消息，用以文字、數字遊戲欺騙老百姓，以為鮭魚返鄉來了7千億元，結果大部分的錢都是國內資金，為了騙選票，製造經濟一片榮景的假象。

(中時 )