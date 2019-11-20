新北市前市長朱立倫，回應是否接任總統候選人韓國瑜全國競選總部主委，表示他們一直有共識，不會計較個人位置，會尊重韓市長的選戰安排。反觀黨主席吳敦義，據傳只願接榮譽競選總部主委，吳則否認表示沒接到邀請。媒體人蘭萱直言，以吳跟身兼韓全國競選總幹事的副主席曾永權交情，不可能沒人轉告，可見其中一定有人說謊。

朱立倫表示，他跟韓國瑜一直都有共識，就是一起努力、一起團結，如何努力、團結，要尊重韓市長的選戰安排，他不會計較個人位置，而在韓國瑜登記參選總統的大日子，也盼望不要模糊焦點，影響選情步調，希望國政配獲得更多支持。據傳韓、朱默契是競選總部主委虛位以待吳敦義，但吳堅拒，只同意接任榮譽競選總部主委。

日前吳敦義接受蘭萱專訪，駁斥傳言表示根本沒有人來問他、曾永權跟韓國瑜也都沒來跟他講，若他們要他接受競選總部主委，「我會慎重考慮的」。蘭在政論節目《少康戰情室》傻眼道：「他（指吳）真的這樣子講啊！他說的啊！他說沒有人問他，但我想說曾永權跟他這麼好，所以我就說韓國瑜就算沒有打電話給你，但是媒體在報導說，他（指韓）透過曾永權副主席轉告你，他（指吳）說：『沒有啊！這曾永權沒有告訴我啊！』」

不僅如此，蘭萱更直言：「所以我就說那就是有人說謊，或是有人沒有說囉？他（指吳）說：『對啊！』」蘭進一步表示，吳當下的意思也不是說有人問他他就要接，他的意思是「已經有曾永權去韓國瑜那邊當競選總幹事了，不需要再一個黨主席再去當一個主委」；換言之，就算有人來邀，吳也未必會同意。

(中時電子報)