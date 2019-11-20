針對民進黨開記者會質疑國民黨不分區名單，國民黨今天發布新聞強烈駁斥，指政黨提出的不分區名單，是展現政黨理念，提供選民投票的重要參考，當選與否由所有選民做最後的決定，不知民進黨有何資格批評其他政黨提出的名單？國民黨強調，這顯然是身為執政者、在國會掌握最多席次的民進黨，再次展現出執政的傲慢，呼籲全民認清民進黨反民主、一黨獨大的鴨霸的作風。

國民黨指出，民進黨一向只會對別人指指點點，卻對自己毫無檢討，請民進黨在批評別人之前，先檢視一下自己的名單。民進黨的不分區名單，其實斑斑污點，其中有讓外界質疑靠關係列入者，包括排名第四的前南投縣議長吳棋祥之妻羅美玲、以及新系民進黨議員梁文傑之妻林楚茵；另外，還有許多令人生厭的老面孔、老政客，包括游錫？、柯建銘、管碧玲、莊瑞雄、沈發惠等人；名單中還充滿派系分贓色彩，例如英系、新系人馬，甚至還有在能源議題上謊稱「不缺電」的洪申翰，以及招降而來的社民黨創辦人范雲等人。

國民黨強調，國民黨的不分區名單中，曾銘宗的財經專業，葉毓蘭對警察教育的奉獻，李貴敏的法律專長等等，都足為外界肯定，也包含鄭麗文、陳以信、謝龍介等積極為黨辯護的論述悍將，以及具金融管理專長、曾任高盛集團副總裁的青年代表吳怡玎等亮點列入，名單絕對不怕比較。

此外，民進黨名單從產生程序上，就不是依循民主原則，而是經過多天的協調與拉扯，全由內部黑箱決定；對照國民黨經過審查小組、中常會通過後，再經由全體中央委員投票同意，民主程序顯然更為完備，請問民進黨又有什麼資格說嘴？

國民黨質疑，綜觀民進黨的名單，展現出來的就是派系分贓的雜牌軍，欠缺專業性、代表性，更遑論理想性！連日來民進黨藉由批評他黨轉移焦點，也不能為自己這份污點名單有任何加分！

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(中時 )