方泂鑌（阿鑌）的拉丁曲風新歌〈你儂我儂〉，與同門師弟張懷顥共同創作、演唱、拍攝MV，兩人首度合作，也是阿鑌繼〈新南海姑娘〉後，相隔4年多三度執導MV！阿鑌與懷顥在MV裡為爭奪女主角青睞，上演情敵對峙戲碼，包括撕裂薯條、折斷吸管等，甚至把手放進滾燙的咖啡裡比狠，搞笑情節搭配兩人逗趣表情，完全顛覆阿鑌在情歌MV裡的深情表現。

方泂鑌張懷顥MV拍攝照。（圖／海蝶音樂提供）

阿鑌自編自導自演〈你儂我儂〉MV，拍攝前他在台北市到處勘景，拍攝當天選在東區一家咖啡廳取景，阿鑌翻出腦中存放多年的周星馳搞笑段子壓箱寶，把MV拍得趣味又浪漫。其中一幕懷顥將手插進滾燙咖啡耍狠的戲，為了拍到咖啡燙到冒煙的畫面，堅持不用後製的阿鑌，當場化身道具小弟，來來回回更換熱水，身為導演卻在現場跑來跑去，讓工作人員哭笑不得。

此外，阿鑌與懷顥還在劇中化身牛仔對決，兩個男生你爭我奪的內心戲，激發阿鑌「冷面笑匠」戲魂，MV尾聲發現兩人愛上的女孩並非同一人，而是一對長得一模一樣的雙胞胎，最後結局成就兩對情侶；懷顥為師兄跨刀演技大受好評，同一個鏡頭他都能給出不同詮釋方式，令阿鑌剪接時難以抉擇，忍不住誇讚：「懷顥的好演技加上他的外型亦正亦邪，好人壞人的角色都可以駕馭。」

(中時 )