台中市警察局交通大隊根據酒駕交通事故率分析，全市酒駕交通事故最常發生時段為下午4點至晚上8點，大約佔了所有酒駕交通事故的25％，另以行政區比較，北屯區的酒駕發生事故比例最高約佔9％，警方將酒駕肇事高風險時段、地點列為「取締酒駕專案勤務」執行的重點工作。

運用大數據分析，取締酒駕勤務更有彈性！台中市今年1至10月的酒駕交通事故，共造成265人傷亡，相較去年同期的385人，明顯降約3成；警方除了增加「取締酒駕專案勤務」次數，另大數據分析酒駕交通事故發生的原因做滾動式檢討，能在最迫切需要時，加強執法之地點編排勤務。

台中市警察局交通大隊長林沐弘表示，台中警察局取締酒駕的件數從2016年到2018年皆為全國最高，但警方更嚴加執法，要把每1件酒駕肇事的遺憾，轉化為持續強力執法的動力，藉由高強度、高密度的執法手段防制酒駕違規。

台中市警察局交通大隊指出，隨著氣溫漸漸下降，夜間聚餐飲酒情形明顯增加，每逢周末夜晚，快炒店、燒烤店無不高朋滿座，且每年自「立冬」以來至農曆新年過都是市民飲酒、補冬的高峰期，為防範酒駕交通事故，針對酒駕肇事高風險時段、地點加強「取締酒駕專案勤務」執行次數。

台中市警察局長楊源明呼籲，執法取締是最後手段，也是維護本市交通安全的最後防線，除宣導民眾在聚餐飲酒後能相互提醒，多搭乘大眾交通工具避免酒駕情形發生外，亦呼籲店家協助客人叫計程車及代駕服務，防止酒駕從源頭做起，民眾切勿輕忽酒駕嚴重性，更勿存僥倖心理。

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(中時 )