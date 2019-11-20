「酒國名花」凌葳威和小11歲老公交往半年，去年七月步入禮堂互許終生，沒想到婚姻維持一年多就傳出婚變，老公不僅欠了近800萬債務，在外面還疑似有小三，讓她感嘆：「等了46年，以為結婚是一生一世，結果16個月的一場騙局」。

根據《ETtoday》報導，凌葳威表示，結婚時不僅沒大聘小聘，對戒還是自己上網買，男方將禮金10萬全數拿走後，卻遲遲付不出桌錢，種種跡象都似乎有跡可循，此外婚後身兼多職的凌葳威，則被夫家當提款機，婆婆癌症需要醫藥費，老公卻只會跟她伸手要錢，彷彿跟吃軟飯沒兩樣，加上老公在外面積欠百萬債務，還疑似有了小三，不禁感嘆：「我就是被他騙來還債的」，也決定和老公離婚，斬斷此段孽緣。

不過老公至今已經五天音訊全無，詢問親友也都未獲回應，凌葳威也向老公喊話，希望他能盡快出面辦理離婚手續，也堅稱自己不想要錢，只想離婚恢復自由之身，而她也坦言事發至今沒有掉過眼淚，因為一切不值得。

(中時電子報)