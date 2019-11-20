◎逼前總座掃廁所 柯P：不能掃？

台北畜產運銷公司遭周刊爆料，北市府為了安插台北市長柯文哲愛將姚量議回任總經理，以涉嫌招標弊案為由，拔掉原本的總經理楊嘉仁，還連降4級，被派去掃廁所，即便北檢已不起訴，但楊仍淪為雜役，疑遭職場霸凌。柯文哲20日表示，也不是總經理就不能掃廁所，他有時也幫忙掃，細節等調查後再講。

◎玉山舉台獨旗恐遭罰 陳致中這樣說

高雄市議員陳致中攻頂玉山後秀台獨旗，可能已違反國家公園禁止政治性活動相關規定，20日他在高雄巿議會受訪表示，如果一個國家連自己的靈魂都沒有辦法存在的話，那這樣還是一個國家嗎？即使要被罰，他也甘之如飴。

◎休旅車遭撞進超商 網友9字神嘲諷

玩命關頭？桃園市劉姓男子20日凌晨1時40分許，駕車由復興路418巷往玉山街方向行駛，遭到劉姓女子駕駛轎車撞擊，整台車撞進全家超商內，離奇畫面也引起網友熱議，有網友笑稱「全家都是我家停車場」。

◎新北檢察長漏報1503萬妻債 遭罰32萬

新北地檢署檢察長朱兆民，4年前在桃園地檢署檢察長任內，於民國104 年度財產申報時，疏忽漏報妻子名下1503萬多元的證券融資債務，遭監察院裁罰32萬元，朱不服提告抗罰。台北地方法院行政訴訟庭審理認為，朱雖不是故意隱匿財產，但無論申報不實是否直接故意或間接故意，都符合《公職人員財產申報法》所稱故意申報不實，裁罰並無不當，判朱敗訴。本案可上訴。

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(中時電子報)