高院舉辦民刑事法律座談會，司法院院長許宗力致詞時表示，法院要貼近人民，要讓人民信賴，並持續提升裁判品質，特對是政治性較高的案件，面對無的放矢的不當批評，各級法院要以更加白話的方式，快速地、有效地做出澄清說明，免社會的誤解傷害司法。

高院及所屬法院在20日起連續舉辦3天的民、刑事法律座談會，會中廣邀各級法院民、刑庭長及審判長、法官及臺灣高等檢察署檢察官、學者、律師代表，共同參與討論，研討結論將成為學審檢辯於案件適用上之重要參考指標。

司法院院長許宗力致詞時表示，座談會讓審檢辯學齊聚一堂，針對爭議性的法律問題，交換意見、溝通法律見解，不僅促進學界與實務界之間的交流，也能提供法官辦案參考及研究之用，對減少裁判歧異而言，具有非常重要的意義。

許宗力說，法院要貼近人民，要讓人民信賴，除了加強便民禮民的優質行政服務，更重要的是要持續提升裁判品質，而裁判品質的提升，仰賴法官不斷精進專業智能，並在堅守審判獨立的基礎之上，兼顧社會的期待以及人民的觀感，從而做出公允的裁決。

他表示，每當有社會矚目的重大案件，尤其是政治性較高的案件，往往更加容易引來對司法的攻擊、批評，他期許除了致力於做成法律論理堅實的裁判之外，面對無的放矢的不當批評，各級法院同仁也要以更加白話的方式，快速地、有效地做出澄清說明。

高院院長李彥文指出，這次的全國事實審法律座談會是審、檢、辯、學齊聚的研討會，目的在集思廣益，溝通意見，達成共識。與會者發言踴躍，最後做出的結論，都非常有意義，不管審判實務、學者研究、撰寫論文，甚至最高法院裁判，律師訴訟, 民眾打官司, 檢察官查案, 都可做為很有價值的參考依據。

與會人士表示，高院所辦全國事實審法律座談會，全國法官、檢察官、律師、學者及民眾都把座談會的內容當辨案、打官司的利器，座談會內容堪稱是一部葵花寶典，只要熟讀本座談會內容，功力大增，人民與法的距離近了，與惡的距離就遠了！

(中時 )