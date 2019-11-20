臺中市語文競賽代表隊大會師。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

今年全國語文競賽將於11月23日在台北內湖高工登場，台中市代表隊共161人，將參加演說、朗讀、作文、寫字、字音字形等13項競賽項目。市府教育局長楊振昇20日授旗給台中代表隊，為競賽員加油打氣，期許延續去年榮耀再創佳績。

楊振昇強調，去年全國語文競賽台中市共奪下88面獎牌，金牌數達20面及得獎率高達56％，皆為全國第一，能代表台中市參賽是項榮譽，也是一份責任，期勉每位競賽員保持平常心，調整到最佳狀態，全力以赴，為台中市爭光。

楊振昇表示，今年台中代表隊競賽員包括109位學生及52位教師和社會人士，其中也有校長或退休校長參賽，如洪宿芬校長於新社國小服務時，即以校長身分榮獲社會組閩南語朗讀第一名，儘管現已退休，仍持續協助教育局辦理語文競賽訓練業務，今年再挑戰自我，以社會組競賽員身分參加閩南語字音字形比賽。

瑞穗國小老師陳姵如兩度在全國賽搶下國語朗讀前六名佳績，今年首次參加閩南語朗讀比賽；另剛從高中畢業的張懷予、羅雅昕、翁子穎，皆首次以社會組競賽員身分為台中市披上戰袍。

此外，大學組今年首度併入各縣市政府社會組參賽，現就讀國立台中教育大學學生宋展旭，大學期間曾兩度榮獲前六名戰績，今年以社會組競賽員身分再度問鼎全國賽，他期許自己能勇奪特優佳績，為自己留下最棒的畢業禮物。

教育局指出，為精進每位競賽員的參賽實力及技巧，市府每年細心規劃集訓課程，提供良好培訓資源。通過複賽的競賽員自10月起，即分別於惠文國小、東勢區中山國小、光明國中及市立大里高中參加每週兩天的集訓，經專業講師密集訓練及選手不斷練習，每位競賽員的競試能力都進步不少。

(中時 )