列國民黨不分區立委名單的亞洲警察學會秘書長葉毓蘭日前發言挺港警，引發國民黨總統候選人韓國瑜國政顧問團成員、律師葉慶元抨擊，要求葉知所進退回新黨。葉毓蘭上午迅速在臉書發文強調，她挺警察和法治，絕不挺黑警。

葉毓蘭說，黑警若屬實必須從嚴究辦，黑警我不挺，但歪我我也不會回。保障合法，取締非法，讓人民安居樂業，是警察的天職，也是每個國家設立警察的目的。

葉毓蘭在臉書PO的全文如下：

我第一次去香港是1988年，開始和香港警界有交流互動，始自2002年。這些香港警察，沿襲英治時代的香港警察，基本上專業能力與判斷，並沒有改變。

面對打砸搶，除了病態的社會，可以放任之外，相信沒有一個國家的警察可以坐視不管，看他們破壞公有設施，阻礙善良市民搭乘大眾交通工具或是搭機，從天橋上拋擲物品，以鐵條毆打，或是踹那些不同意見人士，有的甚至是老年人或僅是小女孩，下班的警察，也不放過。以致任何一個市民，無論立場，都可能受傷或影響生活權益。

另外，若傳言所謂「黑警」的行為，例如性侵嫌疑人，倘若屬實，也應該從重究辦。因為香港需要的自由民主，是植基在法治的基礎，無論什麼身分，警察不能免責，學生亦同。這是「王子犯法，與庶民同罪的」基本概念，也是我一向主張的法治觀念，而非特定政治立場！

(中時電子報)