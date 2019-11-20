科技部自2013年起推動「產學小聯盟計畫」，迄今已邁入第7年，政府補助學界累計約13億元，創造聯盟收入累計更將近30億元，科技部長陳良基表示，該計畫已在各行各業開枝散葉，產業效益續創新高，證明學界與產業界的緊密鏈結。

科技部今（20）日在台灣科技大學舉行「108年科技部產學小聯盟成果發表暨技術媒合會」。陳良基表示，「找夥伴、打群架、結交盟主」是我國產學研界必須戮力實踐的關鍵發展策略，產學小聯盟計畫已在各行各業開枝散葉，結出豐碩甜美的果實，產業效益續創新高，證明學界與產業界的緊密鏈結，已促使科研成果提升產業和經濟成長。

科技部指出，政府補助學界累計約13億元，成立224個聯盟，聯盟會員總數破萬，創造聯盟收入累計近30億元，研發創新產品1,311件，輔導會員廠商2.8萬次，帶動產業界衍生產值超過176億元。

陳良基在會中頒發績優產學技術聯盟獎項，獲獎計畫主持人分別如下：

(一)民生化工組－國立臺北科技大學化學工程與生物科技系(所)方旭偉教授／生醫材料表面工程產學聯盟

(二)生醫組－國立宜蘭大學生物技術與動物科學系陳裕文教授／優質蜂產品研發技術聯盟2.0

(三)機電材料組-國立成功大學機械工程學系蔡明祺教授／高效能馬達聯盟

(四)土木能環組－國立交通大學環境工程研究所黃志彬教授／淨水技術產學聯盟

(五)經管與資服組－國立屏東科技大學工業管理系王貳瑞教授／以流通平台整合石斑魚生產履歷養殖監控與銷售系統之產業技術聯盟

(六)電子組－國立成功大學電機工程學系陳建富教授／能源效率優化管理聯盟推動計畫

(七)創新服務與教育組－國立雲林科技大學工業設計系暨研究所蔡登傳教授／手工具及輔具產業競爭力及產品價值提升之研發聯盟

(八)資通組－國立清華大學資訊工程學系周志遠教授／雲運算技術與服務產學聯盟

科技部指出，將持續透過產學小聯盟計畫，將學界科研成果向各產業擴散，從科技創新帶動產業創新、人才發展、社會進步，讓台灣成為世界版圖的亮點和明燈，締造產業新巔峰，為社會創造更多福祉。

(旺報 )