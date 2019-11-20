美國媒體報導，涉嫌與未成年少女發生性行為而遭逮捕的美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜投手瓦茲奎茲，今天被拒絕保釋，賓州檢察官還同時在這起案件中增列21項重罪。

在執法人員獲得情資，得知28歲的瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）與年僅13歲的女孩發生性行為後，這名委內瑞拉球星9月遭到逮捕。

賓州法院文件顯示，調查人員在檢查瓦茲奎茲的手機和電腦後，發現另外7張裸照和1名裸體女孩的3段影片。

這名王牌後援投手將面臨10項兒童色情圖片罪名、10項與未成年人非法接觸罪名，另有1項對未成年人行為不檢罪名。

所有指控都與同一名女孩有關。這名女孩目前居住在當初提出控訴的佛羅里達州，每項罪名最高都可判處7年有期徒刑。

賓州州警湯普森（Michael Thompson）今天在法院上表示，9月約談瓦茲奎茲時，瓦茲奎茲承認與那名女孩發生性關係。

檢察官拉塞（Jim Lazar）表示不該讓瓦茲奎茲獲得保釋，並形容身價數百萬美元的瓦茲奎茲有「重大的潛逃風險」，且是「財力雄厚」的人。

法官摩爾（Charles Moore）同意檢察官的說法，說：「放他出來進入我們的社區，我覺得並不妥當。」最後裁定瓦茲奎茲不得交保。

瓦茲奎茲是大聯盟中評價最高的後援投手之一，生涯至今在華盛頓國民、匹茲保海盜共待了5個球季，戰績17勝13敗89救援，防禦率2.61，共送出402次三振。

(中央社)