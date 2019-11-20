教宗方濟各昨天展開出訪泰國、日本的8天亞洲行，隨著香港警方鎮壓示威的手段升高，不少義大利媒體期待教宗在旅程中替香港發聲，緩解目前香港示威者遭受的暴力對待。

義大利第一大報「晚郵報」（Corriere della Sera）專訪香港退休樞機主教陳日君指出，梵蒂岡迄今未對香港事件發言是一種恥辱，是裝聾作啞，教宗替全世界弱勢發聲，替他們捍衛自由和正義，為何只對香港示威者遭受的非人道待遇保持沈默？

義大利網路大報「輔助報」（Il Sussidario）則以「教宗可以化解一場戰爭」為標題指出，雖然教廷一直試圖對香港事件採取中立立場，但教廷不該忘記，有大量香港天主教徒參與示威活動，香港行政長官林鄭月娥也是天主教徒，這使教廷具有特殊角色，應擔任港府與示威群眾之間的調解者。

天主教「羅馬教區報」（Roma Sette）報導，香港教區輔理主教夏志誠到被警方圍攻的理工大學探視，希望拯救年輕人的生命。到香港傳教多年的義大利籍神父米藍奈瑟（Renzo Milanese）描述，這裡是真正的戰場，他感覺是警方在現場下令鎮壓，政府已無法掌控。

「羅馬教區報」報導，近日香港社群媒體上已有天主教徒發起連署，希望教宗聲援香港示威者的人道困境。米藍奈瑟神父認為，教宗要在不得罪任何一方的狀況下發言很困難，但他期望教宗至少能要求各方都採取「反暴力」手段，以對話尋求解決方案。

天主教媒體「未來報」（Avvenire）則認為，教宗此次選擇出訪天主教徒人數極少的泰國和日本，本身就有捍衛弱勢、鼓勵小眾的意義。泰國天主教徒人數僅占1%，日本天主教徒人數僅占0.4%，從16世紀以來，這兩國的天主教徒都曾經歷嚴酷迫害。

「未來報」指出，教宗安排的多項行程，都彰顯了他對人權與正義的關懷。例如教宗在東京將接見遭受近半世紀冤獄的前死刑犯(衣夸)田巖；在泰國將拜訪紀念殉道神父格班龍（Nicolas Bunkerd Kitbamrung）的聖地。格班龍在1944年因傳福音遭到監禁後病逝。

教宗19至22日訪問泰國，將拜會總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）與泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）；23日轉往日本訪問，24日訪問長崎和廣島，25日拜會日皇德仁、首相安倍晉三，26日返回羅馬。

(中央社)