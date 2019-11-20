美式商場好市多，推出不少產品吸引人瘋搶。近日，又推出一款超厲害「神盤」，除了能節省桌面空間，還能解決媽媽擺盤的困擾，在過年宴客更好用，一盤端出來「秀色可餐」，難怪讓網友直呼「一看到眼睛就黏住，直接買了帶回家」。

逛好市多意外發現超厲害「宴客神盤」，引網直呼，一看到眼睛就黏住，整組帶回家。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）

近日有網友在臉書社團貼文，前幾天去逛好市多，意外發現超厲害的「盤子」，理面有瓷器5件加上1個竹製轉盤，而且陶瓷材質還可微波，立刻狙擊原PO的心，讓她直喊，看到這個眼睛就黏著，只能把它帶回家。拿來擺盤多省桌面空間啊，而且附的竹輪盤拿來裝點心，看起來很溫和的感覺。

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，「好適合過年或宴客 」、「好適合小家庭喔」、「我也好想買」、「食量少的小家庭好適合喔！燒到我了！」、「秀色可餐」、「過年前菜好幫手！」、「整齊又不佔空間」、「這樣裝起來，什麼都變得很好吃」、「很適合喝酒放小菜」、「很久以前的菜盤又要重新流行」。

甚至還有網友聰明點出竹盤的妙用，「轉盤可以拿來收納廚房瓶罐類物品，很實用」、「可以單獨用裝麵包或是糕點」。

(中時電子報)