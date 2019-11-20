交通部航港局今天表示，為充實維護燈塔的人力，打算增補11名燈塔技工，月薪3.2萬元起跳，享許多福利，考量燈塔多在偏遠地區，為創造在地就業機會，鼓勵在地人返家工作，只要設籍地符合條件者，筆試有10％的加分優惠。線上報名時間自今年11月22日下午2時起，至12月2日下午5時止。

航港局表示，燈塔技工月薪3萬2195元起，除基本薪資外，還享有年終工作獎金、考績獎金、勞健保、退休金及福利互助等福利。但因工作地點多屬離島偏遠地區，依規定另給予地域加給，由於待遇良好，往年報考人數不少；但以往技工招考是錄取後才分發至有缺額的燈塔，經常發生錄取者因工作地點過於偏遠而不願到職，或到職後無法適應而離職。

為提高錄取人員到職意願，本次甄試將11名燈塔技工未來工作地點明確列出，包括：新北市富貴角、屏東縣鵝鑾鼻、彰化縣芳苑、台東縣蘭嶼、新港、花蓮縣奇萊鼻、連江縣東莒島、金門縣東北椗島、澎湖縣漁翁島、東吉嶼等，應考人報名時，即須選定某一燈塔（工作地點）報考，並訂定設籍加分條件。

航港局強調，應考人本人、配偶或直系血親尊親屬的戶籍地設籍符合加分條件者，可加計筆試總分10％，希望藉此鼓勵在地人返鄉工作。

另外，本次招募一律採線上報名，為免網路壅塞，請有意報考者儘早上網報名，除正取11名外、備取53名；甄試簡章於11月21日下午2時公告於航港局甄試網站（http：／／motcmpb108.twrecruit.com.tw），預計12月22日筆試測驗，2020年2月8日體能測驗及口試，2月21日放榜。

(中時 )