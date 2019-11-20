賴清德：韓國瑜若執迷不悟 中華民國勢必滅亡

民進黨副總統參選人賴清德主張自己是「務實台獨工作者」，遭國民黨總統參選人韓國瑜反嗆是「借殼上市」，賴清德今天受訪表示，若韓國瑜市長跟國民黨仍執迷不悟，要將台灣帶向統一，中華民國勢必滅亡。

賴清德表示，人民、土地、主權是組成國家3要素，我們每一樣都具備，當然是主權獨立國家，這無庸置疑。他說，倒是韓市長一定要體認到一個事實，他們目前帶領方向是邁向統一，跟過去兩蔣時代不同；兩蔣是反攻大陸，不管成不成功，但當時是主張中華民國存在的。

賴清德說，習近平元月2日提出習五點，九二共識並沒有「一中各表」空間，只有「一個中國」原則，而且，這個「一個中國」就是中華人民共和國，並非中華民國，如果韓市長跟國民黨仍然執迷不悟，要將台灣帶向統一，中華民國勢必滅亡。

他也請韓市長和國民黨看一看中國大陸對台灣的打壓以及香港事件，就可以知道哪一條才是對台灣最正確的道路，「當然就是蔡英文總統和民進黨全體要守護台灣的這條路才是正確道路」。

(中時 )