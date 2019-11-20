名模林志玲與日本「放浪兄弟」成員AKIRA的世紀婚禮在日前圓滿落幕，儘管一路從下午儀式、婚宴忙到晚上的派對，小倆口互動仍超甜蜜，AKIRA充滿寵溺和愛意的眼神，實在閃翻，也讓外界對Akira讚譽有加，而Akira接受媒體專訪時，他也親解自己的私下真實面。

Akira不只是「台灣女婿」，他娶林志玲後也被受封是「全民姊夫」，而他接受《VOGUE》專訪時，則被問到自己的穿搭哲學，Akira表示，不被流行左右並建立起屬於自己的造型風格，就是他的穿搭準則，字裡行間不難看出Akira對自己的穿搭很有想法。

同時，Akira也親解自己的真實面，Akira表示私底下和工作雖然看起來像是分開的，但他仍認為是有相連接，Akira指出，在生活中也能找到一些與工作的共通點，並且活用在工作上「像是自己心靈的掌控、優雅的態度還有心態上的調整等等，的確可以說，我是抱持著一種『遊玩即工作、工作即是遊玩』的態度也說不一定」。

林志玲結婚了！一探帥氣老公Akira：「私底下的我是這樣的」、志玲姊姊的世界冒險遊記(特輯)｜Vogue Taiwan

(中時電子報)