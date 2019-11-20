陸「雪龍2」號將面臨破冰能力大考。（照片取自新華網）

大陸第36次南極科學考察隊搭乘的「雪龍2」號極地科考破冰船19日抵達南大洋普裡茲灣浮冰區，即將面對破冰能力大考，並為大陸另一艘極地科考破冰船「雪龍」號開道，幫助它突破陸緣冰阻擋，儘量靠近中山站，以便開展大規模海冰卸貨。

11月19日上午，「雪龍」號進入南極大陸密集冰區，浮冰厚度達一米以上，是本次科考出發以來遇到的新挑戰。面對密集冰區，「雪龍」號速度降至3節。

按照考察隊計畫，本次「雙龍」抵達南極地區各有分工，「雪龍2」號發揮破冰優勢，以實驗性破冰為主；「雪龍」號發揮噸位優勢，以物資卸運，後勤保障為主。

大陸自主建造的首艘極地考察破冰船「雪龍2」號採用雙向破冰新技術，船艏、船艉都可破冰，機動能力強，能夠在1.5米厚層冰加20釐米積雪中達到2節到3節破冰航行速度。

「雪龍」號船長朱兵表示，「雙龍」再行駛100浬左右就將進入中山站所在的普裡茲灣。「從目前掌握的冰情地圖來看，中山站陸緣冰的外圍，仍有二三十公里的密集浮冰區。屆時，雙龍仍將繼續協同破冰作業。」

(旺報 )