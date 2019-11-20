國民黨總統參選人韓國瑜夫婦被爆曾買賣台北市大安區「幸安名廈」的樓中樓，民進黨立委鄭運鵬呼籲韓國瑜，不要再推給國家機器和媒體，議員何博文也酸韓國瑜在主演「大宅門」連續劇，呼籲能夠變成單元劇，一次說清楚，不要每周一爆。

國民黨總統候選人韓國瑜被爆出曾買賣台北市大安區仁愛路三段24巷的「幸安名廈」樓中樓，並登記在「李姓屋主」名下，鄰居也表示見過韓國瑜，對此，韓辦發言人何庭歡出面澄清，該房是「親戚持有」。

民進黨副秘書長林飛帆與立委鄭運鵬、市議員何博文今天共同召開「國民黨不分區名單荒腔走板，現在退還來得及」記者會，媒體詢問韓國瑜再被爆買賣房產一事。

鄭運鵬表示，韓國瑜以前在台北市當立委時，有些住處，很多同仁都有看過，甚至他有一次拜訪親戚，不小心也看到隔壁住的是韓國瑜，如果韓要選擇公布財產，基於誠信原則就是一次公布，不要大剌剌開記者會質疑媒體是國家機器，還當場被打臉，「這些窘狀大家都有看到」。

對於韓國瑜今天被爆的台北市舊宅，他說，這在國民黨裡面應該也不是新聞了，重點是大家可以看到，和韓國瑜夫婦他們一起炒房的密友高美蘭，居然可以跟要選總統的韓國瑜一樣，利用請假規避議會質詢「這才是可怕之處」。

鄭運鵬認為，有不可告人之處才要躲起來，如果公開透明、不是炒房，那又何必躲避監督？韓應付這類質疑的模式就是推給國家機器、推給媒體，自己卻拿不出完整說明，韓已完成登記，這種表現相信國民黨內部會對其有更大疑慮，呼籲媒體繼續監督。

何博文則表示，韓國瑜標榜庶民，卻是狡兔有三窟，「庶民為何有這麼多房產？」這根本是「侯門深似海」，希望韓國瑜一次說清楚，讓他主演的「大宅門」連續劇變成單元劇，不要每周一爆才承認，這樣全民很難認同，既然是總統參選人，韓的誠信要接受高道德標準的檢驗。

(工商 )