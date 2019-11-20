52歲的郭姓小姐，是一位外勤人員，多年來協助公司遞送文件，總是要騎著摩拖車到各個客戶處送貨，經常性的呼吸不順暢，原不以為意，在姊姊篩檢出肺腺癌第一期後，也才意識到自己是高危險族群，趕緊做了癌症基金會的補助篩檢，發現了1公分以下腫瘤並趕緊切除。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院內科教授賴基銘醫師，根據 2016年世界銀行發布的報告指出 ，空氣污染已成人類早死的第四個重要因素，近9成的全球人口生活在空氣汙染超標地區，這也導致了肺癌、心臟病、中風等疾病誘發。

台灣癌症基金會顧問、新光醫院醫療副院長高尚志醫師指出，世界衛生組織(WHO)也於2018年將戶外空氣污染訂為人類致癌物，並提出長期暴露於PM2.5濃度高達35ug／m3的環境，肺癌的致死率恐提高到15％。除了熟知的PM2.5、PM10之外，空氣中還有更多的危險因子。

高尚志指出，空氣污染物的種類繁多，除了常常聽到的PM2.5、PM10 之外，汽機車所排放的二氧化氮 (NO2)、臭氧 (O3)及工廠燃煤、天然氣所釋放出的一氧化碳(CO)、硫氧化物(SO2)等，都對於肺部和呼吸道有不同程度的破壞且有致癌的可能，而這些汙染物質不只散佈在室外，室內的廚房油煙、懸浮微粒等，也都是要小心。

賴基銘醫師說，PM2.5是一種非常細小的懸浮微粒，是頭髮直徑的28分之1，可以輕易經肺泡組織穿入微血管而進入人體。根據綠色和平組織今年3月發布的2018年度平均空汙調查，台灣各城市的PM2.5濃度只有東部地區符合世界衛生組織良好標準，其餘縣市都淪陷。

身處在空氣污染的環境中，高尚志提醒民眾養成減少空汙的生活習慣，包括保持室內潔淨、養殖植物、霧霾天氣少開窗及運動等，另盡量減少家庭PM2.5汙染源，例如燒烤、焚香及吸菸，同時避免煎、炒、炸等傳統烹飪方式。

台灣癌症基金會自2014年起，推廣「愛妳不肺力」-肺癌防治專案，在今年11月國際肺癌防治月，在活動網址推出「愛肺小學堂」月月抽活動，；而有鑑於女性肺癌人口的上升，也推出清寒／高危險婦女肺癌篩檢補助，鼓勵有經濟困難之40歲以上高危險族群女性申請「肺部低劑量斷層掃描篩檢」(LDCT)補助，積極照顧自己的肺部健康。

(中時 )