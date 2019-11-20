國民黨總統參選人韓國瑜近日飽受豪宅風波爭議，疲於澄清抹黑，對於民調落後，選情陷膠著，是否可能找大女兒韓冰自加拿大返台助選？前高雄市觀光局長、韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭接受廣播節目訪問表示，韓陣營「只要高雄贏，就贏了」， 未來一個月會搶攻高雄，並預估韓國瑜可以贏總統蔡英文50萬到100萬票。「目前只輸在高屏地區以及台南」。網友則對此有人酸好久不見的潘「終於出手了！」，也有網友認為高屏若都輸，「韓國瑜危險了」。

前高雄市觀光局長、韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭接受廣播節目《Hit Fm》訪問，談及近來韓國瑜的選情，潘恒旭指出，韓陣營「只要高雄贏，就贏了」， 未來一個月會搶攻高雄，並預估韓國瑜可以贏總統蔡英文50萬到100萬票。潘恒旭說明，目前看起來，他們在雲林以北、中彰投、雙北、外島、東台灣其實都是領先，「目前只輸在高高屏地區以及台南」。

網友則對此表示，諷辭去高市觀光局長潘久未出現，如今「終於出手了！」、「上將潘鳳說話了」、「韓總必勝！」；也有人認為潘直言目前高屏輸，「韓國瑜危險了！」。

(中時電子報)